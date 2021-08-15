Sümela Manastırı'nda ayin düzenlendi

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un gelişi Ayinin başlaması Ayine katılanlar TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, Hristiyan aleminde "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıl dönümü dolayısıyla ayin düzenlendi.