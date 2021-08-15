Sümela Manastırı'nda ayin düzenlendi
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Sümela Manastırı'nda ayin düzenlendi

Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un gelişi Ayinin başlaması Ayine katılanlar TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, Hristiyan aleminde "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıl dönümü dolayısıyla ayin düzenlendi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un gelişi

Ayinin başlaması

Ayine katılanlar TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, Hristiyan aleminde "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıl dönümü dolayısıyla ayin düzenlendi.

Sümela Manastırı'nda ayin düzenlendi
Sümela Manastırı'nda ayin düzenlendi
Sümela Manastırı'nda ayin düzenlendi
Sümela Manastırı'nda ayin düzenlendi
Sümela Manastırı'nda ayin düzenlendi
Sümela Manastırı'nda ayin düzenlendi
Sümela Manastırı'nda ayin düzenlendi
Sümela Manastırı'nda ayin düzenlendi
Sümela Manastırı'nda ayin düzenlendi
Sümela Manastırı'nda ayin düzenlendi
Sümela Manastırı'nda ayin düzenlendi
Sümela Manastırı'nda ayin düzenlendi
Sümela Manastırı'nda ayin düzenlendi
Sümela Manastırı'nda ayin düzenlendi
Sümela Manastırı'nda ayin düzenlendi
Sümela Manastırı'nda ayin düzenlendi
Sümela Manastırı'nda ayin düzenlendi
Sümela Manastırı'nda ayin düzenlendi
Sümela Manastırı'nda ayin düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu

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