Sümela Manastırı'nda ayin düzenlendi
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un gelişi Ayinin başlaması Ayine katılanlar TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, Hristiyan aleminde "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıl dönümü dolayısıyla ayin düzenlendi.
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un gelişi
Ayinin başlaması
Ayine katılanlar TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, Hristiyan aleminde "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıl dönümü dolayısıyla ayin düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu