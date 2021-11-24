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Sümela Manastırı, Dünya Çocuk Günü'nde mavi ışıkla aydınlatıldı

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Sümela Manastırı, Dünya Çocuk Günü'nde mavi ışıkla aydınlatıldı

Trabzon'un Maçka ilçesindeki dünyaca ünlü Sümela Manastırı, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü nedeniyle Türkiye'nin değişik bölgelerindeki ünlü tarihi eserlerle birlikte bir süreliğine mavi ışığa büründü.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesindeki dünyaca ünlü Sümela Manastırı, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü nedeniyle Türkiye'nin değişik bölgelerindeki ünlü tarihi eserlerle birlikte bir süreliğine mavi ışığa büründü.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan yazılı açıklamada, UNICEF Türkiye'nin organizasyonu kapsamında Dünya Çocuk Günü nedeniyle Türkiye'deki dünyaca ünlü tarihi eserler için etkinlik düzenlendiği belirtildi.

Etkinliğin, "Türkiye'nin Sembolleri Çocuklar İçin Maviye Büründü" sloganıyla düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Çanakkale'deki Truva Atı, Trabzon'daki Sümela Manastırı, Van'daki Akdamar Kilisesi, Antalya'daki Aspendos Tiyatrosu, Adıyaman'daki Nemrut Dağı Heykelleri, Kapadokya'daki Üç Güzeller Peribacaları ve Bodrum Kalesi bir süreliğine mavi ışıkla aydınlatıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, UNICEF Türkiye'nin, Sümela Manastırı'nın mavi ışıkla aydınlatıldığı anları, "Yüzyıllardır iklim değişikliğine direnip güzelliğini korudun. Şimdi de çocuklar için mavi oldun, teşekkürler." şeklinde sosyal medya hesabından paylaştığı kaydedildi.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu da Sümela Manastırı'nın Türkiye ve dünyanın en önemli tarihi eserlerinden biri olduğuna işaret ederek, "UNICEF Türkiye'nin böyle özel bir projede Sümela'ya yer vermesi bizleri mutlu etti. Dileğimiz en kısa zamanda çalışmaların tamamlanarak güvenli şekilde ziyarete açılmasının sağlanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri

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