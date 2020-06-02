Sümela Manastırı, açılan ilk kısmıyla yeniden ziyaretçilerini ağırlıyor Türkiye'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Sümela Manastırı, Kovid-19 salgını ve yapılan çalışmaların ardından yeniden ilk kısmıyla ziyarete açıldı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Sümela Manastırı, Kovid-19 salgını ve yapılan çalışmaların ardından yeniden ilk kısmıyla ziyarete açıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak yapılmış, halk arasında "Meryem Ana" adıyla bilinen manastırda, Şubat 2016'da başlayan restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projeleri sürüyor.

Kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatılan manastırın çevresinde proje kapsamında öncelikle yamaçta tehlike arz eden kayalar, dağcıların yoğun çalışmaları sonucu düşürüldü.

Sümela Manastırı'nın sırtını yasladığı dağın yamacında düşme tehlikesi bulunan yüzlerce ton ağırlığındaki kayaların temizlenmesinin ardından, yapının iç bölümlerinde restorasyon gerçekleştirildi, ulaşımı sağlayan patika yolda da düzenlemeler yapıldı.

Böylece projelerin birinci etabı Mayıs 2019'da tamamlandı.

Restorasyon çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı

Restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı bulunan manastırın birinci avluya kadar olan bölümü, 25 Mayıs 2019'da açıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde 2000'den beri yer alan Sümela Manastırı'nın ikinci etap projesi kaya stabilizasyon işleri ise devam ediyor.

Restorasyon çalışmaları sürerken, Kovid-19 salgını nedeniyle ziyarete kapatılan manastır, ilk kısmıyla yeniden açıldı.

Restorasyon çalışmalarının yüzde 90'ının tamamlandığı manastırın, haziran sonu ya da temmuz gibi tüm bölümleriyle ziyarete açılması bekleniyor.

Manastırda bir taraftan restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, diğer taraftan da Altındere Vadisi'ndeki çevre düzenlemesi, yol ve otopark çalışmaları sürüyor.

Tarih, kültür ve doğa turizmine katkı sağlıyor

Türkiye'nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden Sümela Manastırı, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Bu özelliğiyle bölge turizmine büyük katkı sağlayan Sümela Manastırı, ziyaretçilerine yemyeşil ormanları ile eşsiz doğal güzellikleri bir arada sunarak, tarih, kültür ve doğa turizmine katkı sağlıyor.

"Manastır, ilk kısmıyla yeniden ziyaretçilerine ev sahipliği yapmaya başladı"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sümela Manastırı'nın Trabzon, bölge ve ülke turizmi açısından önemli bir destinasyon olduğunu söyledi.

Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi'nde devam eden çalışmaları yerinde incelediklerini belirten Zorluoğlu, çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade etti.

Zorluoğlu, çalışmaların tamamlanmasıyla manastırın tarih, kültür ve doğa turizminde daha da ön plana çıkacağını kaydetti.

Kaynak: AA