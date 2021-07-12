Sümela'da restorasyon atıkları dereye dökülmüş (2)
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Sümela'da restorasyon atıkları dereye dökülmüş (2)

Sümela'da restorasyon atıkları dereye dökülmüş (2)
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Güncel

BAKANLIK: ALAN TEMİZLETTİRİLDİKültür ve Turizm Bakanlığı'nca Sümela Manastırı yakınına hafriyat dökülmesi olayı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

BAKANLIK: ALAN TEMİZLETTİRİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Sümela Manastırı yakınına hafriyat dökülmesi olayı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yapılan inceleme neticesinde 5 yıldır devam eden iş kapsamında yüklenici firma tarafından ilgili belediyenin gösterdiği hafriyat döküm alanından başka bir alana hafriyat dökülmediği, haberdeki söz konusu alanın, yol çalışması yapan ilgili kurumun müteahhidinin duvar arkası dolgusunda kullanmak üzere getirdiği malzemeler için işin gereği stok sahası olarak kullanıldığı tespit edilmiş olup bahsi geçen malzemenin kurumumuzla ilgisi bulunmamaktadır. Ancak Bakanlığımızın da ilgililerle iletişime geçmesi neticesinde alan, temizlettirilmiştir" denildi. 


Sümela'da restorasyon atıkları dereye dökülmüş (2)
Sümela'da restorasyon atıkları dereye dökülmüş (2)
Sümela'da restorasyon atıkları dereye dökülmüş (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal

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