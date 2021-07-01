Sümbül Sokak da Parke Bakım Onarım Çalışması Başladı
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Sümbül Sokak da Parke Bakım Onarım Çalışması Başladı

Sümbül Sokak da Parke Bakım Onarım Çalışması Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

SÜMBÜL SOKAK DA PARKE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLADIYalova Belediyesi ekipleri ve Türk Telekom alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan Dere Mahallesi Sümbül Sokak da başlayan parke bakım ve onarım çalışmalarının kısa sürede bitmesi planlanıyor.

SÜMBÜL SOKAK DA PARKE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLADI

Yalova Belediyesi ekipleri ve Türk Telekom alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan Dere Mahallesi Sümbül Sokak da başlayan parke bakım ve onarım çalışmalarının kısa sürede bitmesi planlanıyor. Mahalle bazlı ve programlı bir çalışma yapmakta olan ekipler, daha önceden belirlenen programlar çerçevesinde asfalt bakımı, onarımı ile birlikte parke döşeme işlemlerine önümüzde ki günler içinde de devam edecek.

Kaynak: Habermetre

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