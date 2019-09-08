Sümbül Efendi Tekkesi'nde 3 bin kişilik aşure kaynatıldı

08.09.2019 16:43

İnsan ve İrfan Vakfı tarafından Sümbül Efendi Merkez Tekkesi'nde 3 bin kişilik aşure kaynatıldı.

İstanbul'un fethinden sonra Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleri için Fatih Kocamustafapaşa'daki Sümbül Efendi Tekkesi'nde başlatılan aşure kaynatma geleneği İnsan ve İrfan Vakfınca devam ettiriliyor.

Bu yıl, "Kerbela Şehitleri ruhuna, 10 Muharrem bereketine" sloganıyla 7'incisi gerçekleştirilen etkinlikte mevlid-i şerif, dualar ve zikirler eşliğinde aşure kaynatıldı.

İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Çıtlak, AA muhabirine, aşure kaynatma geleneği ile Muharrem ayının İslam dünyasındaki önemini anlattı.

Çıtlak, "Aşurenin dini hayatımızdaki yeri hiç tartışmasızdır. Bunu Peygamberimizin hadislerinden ve İslam tarihinden rahatlıkla görebilirsiniz. Bugün Allah'ın, tesadüfle açıklanamayacak kadar güzelliklerinin ve tecellilerinin buluştuğu bir gün. Gecesiyle, gündüzüyle mübarek bir gün. Hazreti Hüseyin efendimizin şehadeti de bunun canla temsil edilen en zirvesini yaşamıştır. Aşure pişirme geleneğine baktığımızda, aşure birbirimizi sevmenin, birbirimizle buluşmanın, aramızdaki farklılıkların değil birlik ve beraberliği keşfetmenin bir merasimi ve hatta dini bir merasim. Çünkü bir şeyin dinde olup olmadığını anlamak için dindarların gönlünde yer etme şekline bakmak lazım." diye konuştu.

"Peygamberlerin getirdiği tevhid inancını en iyi anlatan merasimlerden"

Aşurenin Kerbela'da yaşanan acı olaylara rağmen birlik ve beraberliği temsil ettiğine işaret eden Çıtlak, "Aşure Peygamberimizin 'ille de pişirin' diye tavsiye ettiği bir şey değil fakat bu aşkı, muhabbeti, Hazreti Hüseyin'in fedakarlığını, peygamberlerin getirdiği tevhid inancını en iyi anlatan merasimlerden biri. En önemlisi bizim birbirimizle buluşmamızı sağlayan merasimlerden biri olması nedeniyle yaşatılması gereken bir cemiyettir." değerlendirmesinde bulundu.

Çıtlak, vakıf olarak İstanbul'un fethinden sonra başlatılan geleneği aslına uygun devam ettirdiklerini anlatarak, "600 senelik geçmişe uygun olarak, tevhidlerle, zikirlerle 500 yıldır yapıla gelen şeyi değişime uğratmadan 6 senedir devam ettirmeye çalışıyoruz. Maksadımız birlik ve beraberlik, şu bayrak, şu ezan altında kıyamete kadar büyüklerimize layık olacak zemini hazırlamaktır." ifadelerini kullandı.

Dualar eşliğinde kaynatılan 3 ton aşure, yarın dağıtılmak üzere soğutulmaya bırakıldı.

Kaynak: AA