Sümbül Efendi'de kaynatılan 3 ton aşure dağıtıldı

09.09.2019 14:48

İnsan ve İrfan Vakfı tarafından Kocamustafapaşa'daki Sümbül Efendi Merkez Tekkesi'nde dün kaynatılan aşure halka ikram edildi.

Sümbül Efendi Merkez Tekkesi'nde dün İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Çıtlak'ın da katıldığı törende mevlid-i şerif, dua ve zikirlerle kaynatılıp soğumaya bırakılan 3 ton aşure halka dağıtıldı.

Aşure, tekke bahçesine gelen vatandaşlara, çevre esnafa ikram edilirken, evlere de götürüldü.

İstanbul'un fethinden sonra Sümbül Efendi Tekkesi'nde başlayan aşure kaynatma geleneği, 2012 yılından sonra İnsan ve İrfan Vakfı'nca yeniden başlatılmıştı.

Kaynak: AA