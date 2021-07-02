Sümbül Dağı eteklerinde havuz keyfi
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Sümbül Dağı eteklerinde havuz keyfi

Sümbül Dağı eteklerinde havuz keyfi
Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Hakkari'de vatandaşlar, Sümbül Dağı eteklerinde kurulan yarı olimpik havuzda serinlemenin keyfini yaşıyor.

Hakkari'de vatandaşlar, Sümbül Dağı eteklerinde kurulan yarı olimpik havuzda serinlemenin keyfini yaşıyor.

Girişimci Abdurrahman Er, Hakkari-Van kara yolunun Depin mevkisinde tatil köyü ve yarı olimpik havuzu projesini hayata geçirdi.

Sümbül Dağı eteklerinde kurulan ve içerisinde kafeterya, dinlenme salonları ve duş kabinlerinin bulunduğu havuza vatandaşlar ilgili gösteriyor.

Er, AA muhabirine, yeni istihdam alanları açmak ve kente yatırım yapmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Gençlerin spora yönlendirilmesi için farklı alanlarda yatırım ve hizmetlere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Er, "Geçmişte Hakkari terörle anılıyordu. Şu an oluşan huzur ve güven ortamından sonra artık yeni tesisler kuruluyor. Yeni istihdam alanları açılıyor. Bizlerde bunun öncülüğünü yaptık. Vatandaşların burada eğlenebileceği bir tatil köyü inşa ettik." dedi.

Zap Suyu kenarında vatandaşların rafting de yapabileceğini belirten Er, şunları kaydetti:

"Tatil köyünde düğün, nişan, kına, mezuniyet gibi etkinlikler yapabilir. Halkımız şu an çok tercih ediyor. Gece geç saatlere kadar burada eğlenmek isteyen vatandaşların sayısı epeyce arttı. Bunun temel sebebi ise oluşan huzur ve güven ortamıdır. Bu huzur ve güven ortamını bize bu bölgede sağlayan hükümetimize ve tüm yetkilere şahsım adına teşekkür ediyorum."

Havuzda serinlenen Furkan Özatak ise sosyal aktivitelerin kısıtlı olduğu kentte böyle yatırımların yapılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Sümbül Dağı eteklerinde havuz keyfi
Sümbül Dağı eteklerinde havuz keyfi
Sümbül Dağı eteklerinde havuz keyfi
Sümbül Dağı eteklerinde havuz keyfi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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