Sumbas Kaymakamı Coşkun, Yol Çalışmalarını İnceledi

Sumbas Kaymakamı Ömer Coşkun, ilçe genelinde devam eden ve tamamlanan yol çalışmalarını denetledi.



Kaymakam Coşkun, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2017 yılı KÖYDES Programı kapsamında Akdam, Yeşilyayla, Alibeyli, Köseli, Akçataş, Çiçeklidere ve Esenli köylerinde yapımı devam eden ve tamamlanan parke ve beton yol çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Coşkun, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı köylerde önemli yol çalışmaları yapıldığını söyledi.



Yol çalışmalarının başarıyla sürdürüldüğünü ifade eden Coşkun, şöyle konuştu:



"2017 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında yol çalışmaları güvenli bir şekilde devam ediyor. Başarıyla yürütülen beton, asfalt ve parke taşı yol çalışmalarımız 2018 yılında da devam edecek. Köylerimizdeki ulaşımı sorunsuz olarak sürdürmeyi planlıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."



İnceleme ve ziyaretlere, İl Genel Meclis üyeleri Veli Gani ve Nihat Akkoca, AK Parti İlçe Başkanı Erol Kaplan, muhtarlar ve diğer ilgililer katıldı.