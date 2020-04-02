Sumakta talep patlaması yaşanıyor
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Afyon, Güncel

Sumakta talep patlaması yaşanıyor

Korona virüse (Covid-19) karşı bağışıklığını güçlendirmek isteyen vatandaşlar çeşitli yollar ararken, son günlerde aktarlarda sumak satışlarında bir talep patlaması yaşanıyor.

02.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:16
Sumakta talep patlaması yaşanıyor

Korona virüse (Covid-19) karşı bağışıklığını güçlendirmek isteyen vatandaşlar çeşitli yollar ararken, son günlerde aktarlarda sumak satışlarında bir talep patlaması yaşanıyor.

Sosyal medya üzerinden sumağın Korona virüse (Covid-19) karşı büyük bir faydasının olduğuna dair bazı iddiaların yer almasıyla birlikte aktarlar adeta sumak yetiştiremiyor. Afyonkarahisar'ın yemek kültüründe sumak kullanımı hiç bulunmamasına rağmen, kentte vatandaşlar sumak almak için aktarlara akın etti.

Afyon yemek kültüründe sumak yok

Aktar Zafer Murat Çakır, sumakla ilgili satışlarda bir patlama yaşandığını belirterek, "Kendi adımıza ve toptan çalıştığımız bölgelerde çok ciddi bir hareketlenme var, çok ciddi bir sumak satışı var. Şimdiye kadar tane sumağa Afyon'da çok fazla talep olmamasına rağmen bugün ciddi anlamda bir talep var. Bir günde yaklaşık 100 kilonun üzerinde sumak satmış durumdayız. Stoklar karşılar muhtemelen, halkımız panik yapmasın. Sumak gerçekten iyi bir C vitamini, biz ağız yarasında, aft yarasında kullanırız veya yemeklerde kullanırız. C vitamini deposu olduğu içinde buna faydası olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Sumağın c vitamini oranı çok yüksek"

Sumağın C vitamini oranını çok yüksek olduğunu ve bundan dolayı Korona virüs ile mücadelede etkin olabileceğini kaydeden Çakır, "Afyonkarahisar kültüründe yemekle sümek kullanımı çok yoktur. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi kullanır, İç Anadolu bölgesi kullanır. Bizde çok azdır ama nedense bugün maşallahı var talep çok ciddi patladı. Sumağın C vitamini çok yüksek. C vitaminin zaten Korona üzerinde etkisi olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı faydası olabileceğini düşünüyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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