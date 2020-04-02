Sumak satışları arttı, uzmanlar vatandaşı uyardı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sumak satışları arttı, uzmanlar vatandaşı uyardı - Haberler
Koronavirüs, Türkiye, Güncel

Sumak satışları arttı, uzmanlar vatandaşı uyardı

TÜRKİYE'de, koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından sosyal medyada salgına karşı iyi geldiği paylaşımlarının yapılmasıyla sumak satışlarında artış yaşandı.

02.04.2020 08:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:51
Sumak satışları arttı, uzmanlar vatandaşı uyardı

TÜRKİYE'de, koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından sosyal medyada salgına karşı iyi geldiği paylaşımlarının yapılmasıyla sumak satışlarında artış yaşandı. Vatandaşların talebiyle sumakta fiyat artışı da yaşanırken, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, bağışıklığı güçlendiren ancak koronavirüs tedavisinde etkin bir rolü olmayan sumağın, fazla tüketilmesinden kaçınılması gerektiği uyarısında bulundu.

Türkiye'de ölümlerin yaşandığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ülke genelinde önlemler artırılıyor. Etkisini gün geçtikte daha da artıran koronavirüs salgınına karşı vücut direncini yüksek tutmak için vatandaşlar, bitkisel ürünlere yöneldi. Son günlerde sosyal medyada virüse karşı iyi geldiği paylaşımlarının ardından vatandaşlar, sumağa yöneldi. Bağışıklığı güçlendirme özelliği olan sumağın kilosu, koronavirüs salgınına iyi geldiği söylentilerinin ardından iki katına yükselerek 40- 50 TL'den satılmaya başladı. Baharatçılar ve bitkisel ürün satanlar, sumak satışlarının geçmişe göre birkaç kat arttığını ifade ederken, vatandaşlar ise virüsten sonra sumağı günlük tüketemeye başladıklarını söyledi.

'SUMAĞIN ÖZELLİKLE TERCİH EDİLEN BİR ÖZELLİĞİ YOK'

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, sumağa son günlerde yoğun talep gösterilmesine şaşırdıklarını söyledi. Birkaç günde birkaç yıllık sumak satışı olduğunu duyduklarını ve bu duruma şaşırdıklarını anlatan Parlakpınar, "Şu anki tıbbi bilgilere göre koronavirüs tedavisinde sumağın özellikle tercih edilen bir özelliği yok. Dolayısıyla halkımızın bunlara böyle akın etmesini gerektirecek yapılmış çalışmalar yok. İnsanlarımızın; 'Covid enfeksiyonundan beni korur' diyerek, sumağa olması gerekenden aşırı talep etmemesi lazım. Her zamanki kullandığından daha fazla miktarda ya da bilinmedik metotlarla kullanmaması lazım. Aslında bunun bir diğer korktuğum noktası şu; 'ben sumak kullanıyorum, sumak aldım bana bir şey olmaz' diye bir şey yok. Hepimizin uyması gereken kurallar var. Şu anki bilgiler ve araştırmalara göre sumak için talebi ve tercihi artıracak yapılmış bilimsel çalışmalar bulunmamaktadır. Uzmanlar olarak tüm insanlarımızdan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun çok özverili ve titiz çalışma sonuçlarına göre tanımladıkları kurallara ve uyarılara dikkat etmelerini istiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

500 bin takipçisi olan Twitter fenomeni, FETÖ'den gözaltına alındı Haberler
500 bin takipçisi olan Twitter fenomeni, FETÖ'den gözaltına alındı
Yediği domates salçası sayesinde koronavirüse yakalandığını anladı Haberler
Yediği domates salçası sayesinde koronavirüse yakalandığını anladı
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar masası ile karşılaştı Haberler
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar masası ile karşılaştı
ABD'deki korkunç tabloyu açıklayan profesör: Türkiye'de çok şanslısınız Haberler
ABD'deki korkunç tabloyu açıklayan profesör: Türkiye'de çok şanslısınız
Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi Haberler
Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti
Koronavirüs teftişinde vatandaşı azarlayan Vali, suskunluğunu bozdu
Koronavirüs teftişinde vatandaşı azarlayan Vali, suskunluğunu bozdu
Koronavirüsle mücadelede, tüm dünyada en yetkili isim: Bir kaç gün içinde vaka sayısı 1 milyona ulaşacak
Koronavirüsle mücadelede, tüm dünyada en yetkili isim: Bir kaç gün içinde vaka sayısı 1 milyona ulaşacak
Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi
Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti
Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var
Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var
Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 32'ye yükseldi
Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 32'ye yükseldi
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere...
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif...
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi
Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Özkoç Abdülhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Guido Senia Haluk Levent Seren Serengil Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Wuhan Avrupa Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Sumak satışları arttı, uzmanlar vatandaşı uyardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 09:17:16. #1.14#
title