Sumak ekşisinde hasat dönemi Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli ürünlerinden ve mutfakların vazgeçilmezi haline gelen sumak ekşisinin hasadına başlandı.

Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli ürünlerinden ve mutfakların vazgeçilmezi haline gelen sumak ekşisinin hasadına başlandı.

Kahramanmaraş ve yöresindeki arazilerde kendiliğinden yetişen ürün, kurutulup öğütüldükten sonra hem baharat, hem de akıt olarak kullanılıyor. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir baharat olmasına karşın, sumak ekşisi çoğunlukla yetiştiği yörelerin mutfaklarında yaygın olarak kullanılıyor. Kahramanmaraş mutfağında da özel bir kullanım yerine sahip ve simgesel lezzet olan sumak ekşisi, yerel deyimle 'ekşi ahıtı' veya 'sumak akıtı' olarak adlandırılır.

Bölge halkı tarafından yaygın bir şekilde kullanılan aromatik bitki ile ilgili hasat dönemi başladı. Kırsal bölgelerde toplanan bitki, geleneksel ve teknolojik yöntemlerle akıt ve toz haline getirilerek müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Akıt ve toz haliyle 25 ile 100 lira arasında ürünlerin satışa sunulduğunu söyleyen ekşi üreticisi Ahmet Çamlıdağ, üretilen ürünlerin artık yurt dışına da gönderildiğini söyledi. Çamlıdağ, "Biz çiftçilerimizden ürünlerimizi topluyoruz buradaki işletmemizde çöplerini makinelerde ayırtma işlemini yapıyoruz. Hazırladığımız ürünleri ise tüketicilerimize sunuyoruz. Yüksek derecede antioksidan olduğunu biliyoruz. Gribe, iltihaplara ve bronşit hatalıklarına iyi geldiğini biliyoruz. Sosyal medyada çıkan haberlerde de korona virüse iyi geldiğini söylendi. Sumak ekşisinin akıtı ve tozunun sağlık açısından iyi geldiğini biliyoruz. Toz ve akıt şeklinde üretilen ekşilerin fiyatları ise 25 ile 100 lira arasında değişiyor. Genellikle Ortadoğu ve Arap ülkeleri çok fazla tüketiyor ve ülkemizde de sumak ekşisini bilmeyen kalmadı ve baharat sınıfına girmiş durumda" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA