Sumak Ekşisi Kadınların Geçim Kaynağı

Gaziantep'te sofraların vazgeçilmez baharatları arasında yer alan sumak ekşisi yapımına başlanıldı

Gaziantepin damak tatlarında hemen hemen her yemekte kullanılan sumak ekşisi ağaçlarından toplanıyor. Kurban Bayramı arefesinde kızaran sumaklar, ayıklanarak makinelerle çekilerek ekşisi için hazır hale getiriliyor. İslahiye ilçesi Kozdere mahallesinde yapımına başlanan sumak ekşileri için özenle salkımlardan ayıklanan sumat taneleri, makinelerde çekilerek toz haline getiriliyor. Bölgedeki kadınlar için gelir kaynağı da olan sumaklar, sofraların vazgeçilmez baharatları arasında da yer alıyor

Kendi kışlık ve bayramlık yemekler için sumaklarını ayıran kadınlar, ihtiyaç fazlasını ise kilosunu 35 ile 40 TL arasında satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. - GAZİANTEP