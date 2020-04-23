SUMAE, uzaktan kalkan üretimi ve balıklandırma eğitimleri veriyor Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uluslararası faaliyetlerini uzaktan eğitimlerle sürdürüyor.

Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uluslararası faaliyetlerini uzaktan eğitimlerle sürdürüyor.

SUMAE'den yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) bağlı Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) tarafından Su Ürünleri Yetiştiricilik Eğitim Merkezi (ADC) olarak tayin edilen SUMAE'nin uzmanları tarafından verilen "Kalkan Üretimi ve Balıklandırma" konulu eğitimlere Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinden de katılım sağlanıyor.

TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlhan Aydın ve SUMAE Müdürü Dr. Ercan Küçük tarafından verilen eğitimlerde, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Eğitim Merkezi faaliyetleri anlatılarak katılımcılara bilgiler veriliyor.

Yarın sona erecek eğitimlerde katılımcılara su ürünleri yetiştiriciliğinde mikroalgal ürünler, kalkan anaç yönetimi, kalkan larvası üretim ve tank yönetimi, kalkan balıklandırma faaliyetleri konularında bilgiler verilecek.

Öte yandan SUMAE tarafından 27 Nisan-1 Mayıs arasında da "Kapalı Devre Yetiştiricilik Sistemleri" konulu uzaktan eğitim düzenlenecek.

Kaynak: AA