Sulusaray Kültür Gezisi Başvuru Formu
Başvuru için: https://tokat. bel. tr/sulusaray2000 yıllık şifalı sulara ve Sebastapolis Antik Kentine ev sahipliği yapan Sulusaray İlçemize düzenlediğimiz günübirlik kültür gezisine başvurular başladı.
SULUSARAY, TOKAT (Habermetre) - Başvuru için: https://tokat. bel. tr/sulusaray
2000 yıllık şifalı sulara ve Sebastapolis Antik Kentine ev sahipliği yapan Sulusaray İlçemize düzenlediğimiz günübirlik kültür gezisine başvurular başladı.
Başvuru için: https://tokat. bel. tr/sulusaray
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