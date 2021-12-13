Sulusaray Kültür Gezisi Başvuru Formu - Haberler
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Sulusaray Kültür Gezisi Başvuru Formu

Sulusaray Kültür Gezisi Başvuru Formu
Habermetre - Haberler | Toplum

Başvuru için: https://tokat. bel. tr/sulusaray2000 yıllık şifalı sulara ve Sebastapolis Antik Kentine ev sahipliği yapan Sulusaray İlçemize düzenlediğimiz günübirlik kültür gezisine başvurular başladı.

SULUSARAY, TOKAT (Habermetre) - Başvuru için: https://tokat. bel. tr/sulusaray

2000 yıllık şifalı sulara ve Sebastapolis Antik Kentine ev sahipliği yapan Sulusaray İlçemize düzenlediğimiz günübirlik kültür gezisine başvurular başladı.

Başvuru için: https://tokat. bel. tr/sulusaray

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