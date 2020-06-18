Suluova'yı sağanak vurdu
Suluova'yı sağanak vurdu Suluova'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
18.06.2020 19:10 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:23
Suluova'yı sağanak vurdu
AMASYA - Suluova'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Yağmur ve dolunun son yılların en şiddetli yağışı olduğu görüldü. Yaklaşık 45 dakika aralıksız süren yağışta bazı dükkanlarda su baskınları yaşanırken trafik adeta durma noktasına geldi. Yağış nedeniyle vatandaşlar oluşan su birikintilerinden güçlükle geçebildi. Ayrıca dolu yağışı ağaçtaki kuşları da telef etti.
Kaynak: İHA