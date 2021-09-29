FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Suluova Üreten Eller Kadın Girişimcileri Kooperatifi Ziyaret Edildi. İlçemizde bir dizi ziyaretlerde bulunan Valimiz Sayın Mustafa MASATLI ve Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN "Suluova Üreten Eller Kadın Girişimcileri Kooperatifi'ni" ziyaret ettiler. Valimiz Sayın Mustafa MASATLI, "Suluova Üreten Eller Kadın Girişimcileri Kooperatifine çalışmalarında başarılar diledi. İmkan sağlandığında kadınlarımızın çok güzel işler çıkardığını ev ekonomisine katkı sağladıklarını görme imkanımız oldu" dedi. Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN'de "İlçemizde yakın zaman da kurulan ve kısa sürede başarılı çalışmalar yapan ve ürettiği ürünleri pazarlayarak ülke ekonomisine üreterek katkıda bulunan, üyelerine gelir kazandıran "Suluova Üreten Eller Kadın Girişimcileri Kooperatifi" Başkanı Canan ORAL nezdinde bütün emek veren üyelerine teşekkü ederim" dedi. Kooperatif Başkanı Canan ORAL tarafından karşılanan kıymetli misafirler, kooperatifin işleyişi, üretilen ürünler ve pazarlama ile ilgili bilgiler verildi. Suluova Üreten Eller Kadın Girişimcileri Kooperatifi Başkanı Canan ORAL "Valimiz Sayın Mustafa MASATLI, Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN, Belediye Başkanı Sayın Fatih ÜÇOK'a kuruluşlarında, faaliyetlerinde desteklerinden ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Üreten Eller Suluova Kadın Girişimciler Kooperatifi ziyaretine Valimiz Sayın Mustafa MASATLI, Amasya Milletvekilimiz Sayın M. Levent KARAHOCAGİL, Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN, Suluova Belediye Başkanı Sayın Fatih ÜÇOK, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa TEMEL katıldılar.

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