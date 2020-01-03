Suluova TOKİ inşaat alanında çıkan yangın hasara neden oldu
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Suluova TOKİ inşaat alanında çıkan yangın hasara neden oldu

Suluova ilçesinde yapımı devam eden 4. Etap Toplu Konut İdaresi (TOKİ) inşaat alanında çıkan yangın hasara neden oldu.

03.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:54
Suluova TOKİ inşaat alanında çıkan yangın hasara neden oldu

ilçesinde yapımı devam eden 4. Etap Toplu Konut İdaresi (TOKİ) inşaat alanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Saraydüzü mevkisinde yapımına 2019 yılında başlanılan TOKİ konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı yatakhane kısmında yangın çıktı.

Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri, işçilerin de yardımıyla yangına müdahale ederek söndürdü.

Diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA
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