: Suluova TOKİ inşaat alanında çıkan yangın

03.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:58

Suluova ilçesinde yapımı devam eden 4. Etap Toplu Konut İdaresi (TOKİ) inşaat alanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Saraydüzü mevkisinde yapımına 2019 yılında başlanılan TOKİ konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı yatakhane kısmında yangın çıktı.

Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri, işçilerin de yardımıyla yangına müdahale ederek söndürdü.

Diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA

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