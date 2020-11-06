Suluova TDİ Besi OSB genişleme çalışmalarına başlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Suluova TDİ Besi OSB genişleme çalışmalarına başlandı

06.11.2020 20:03 | Son Güncelleme: 06.11.2020 20:07
Suluova TDİ Besi OSB genişleme çalışmalarına başlandı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Türkiye'de ilk kez Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde genişleme çalışması yapıldığına dikkat çekerek, bu durumun Amasya tarım ve hayvancılığı adına önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Türkiye'de ilk kez Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde genişleme çalışması yapıldığına dikkat çekerek, bu durumun Amasya tarım ve hayvancılığı adına önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Vali Mustafa Masatlı, Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılması planlanan genişleme çalışmalarının değerlendirildiği toplantıya başkanlık etti. Genişleme çalışmalarıyla ilgili görevleri bulunan çeşitli kurumların il müdürleri ve temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda, genişleme çalışmalarının kapsamı hakkında bir sunum yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Masatlı, ülkede ilk kez bir tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinde genişleme çalışması yapıldığını vurgulayarak, bu durumun Amasya tarım ve hayvancılığı adına önemli bir gelişme olduğunu ifade eti.

Vali Mustafa Masatlı, "2008 yılında kurulan Besi OSB 4 yıl boyunca Sanayi Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet göstermiş, daha sonra ise Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlanmıştır. Ülkemiz ekonomisi adına tüm OSB'lerin önemi büyüktür. OSB demek kalkınma, istihdam ve yatırım demektir. Bizler de şu an kapasitesini dolduran Suluova Besi OSB'yi genişletmek ve Amasya hayvancılığına ivme kazandırmak için bir çalışma başlattık. Bu konu hakkında Sayın Tarım ve Orman Bakanımız başta olmak üzere, bazı bürokratlarımızla görüşmeler yaptık. Bu süreçte çeşitli kurumlarımıza bazı görevler düşüyor. Kadastro çalışmaları, içme ve kullanma suyu ihtiyacı, ulaşım altyapısı, enerji nakil hatları, çevresel atıkların arıtımı ve ıslahı konularında tüm paydaş kurumlarımızın koordinasyon içerisinde çalışması bu sürecin olumlu neticelenmesi açısından önemlidir" dedi.

Konuşmasının ardından ilgili kurumların görüş ve önerilerini dinleyen Vali Masatlı, toplantının sonunda genişleme çalışmalarının süratle başlatılması için ilgili bakanlıklarla gerekli yazışmaların yapılması talimatını verdi. - AMASYA

Suluova TDİ Besi OSB genişleme çalışmalarına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Zafer OSB'de altyapı ihalesi tamam
Zafer OSB'de altyapı ihalesi tamam
Vali Su, TÜİOSB projesi ve Tarsus OSB'de incelemelerde bulundu
Vali Su, TÜİOSB projesi ve Tarsus OSB'de incelemelerde bulundu
Adıyaman'da OSB'lere büyük ödenek
Adıyaman'da OSB'lere büyük ödenek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Mesut Yılmaz Donald Trump Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Demet Evgar Türkan Şoray Münir Nurettin Selçuk
Spor Gökhan Töre Lionel Messi Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Josef De Souza
Daha Fazla Türk Avrupa Twitter Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suluova TDİ Besi OSB genişleme çalışmalarına başlandı - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 20:19:41. #1.15#
title