Suluova Osb Toplantısı

Suluova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu istişare toplantısı yapıldı.



Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok başkanlığında yapılan toplantıya, yatırımcılar ile OSB Müdürü Deniz Koçer katıldı.



Burada konuşan Üçok, organize sanayide mevcut 58 parselden 26'sının yatırımcılara arsa tahsisinin yapıldığını hatırlatarak, "Bunlardan 20'si faaliyete geçmiş olup bu firmalarımızda ilk etapta yaklaşık 500 kadar kişiye istihdam sağlamıştır. Ayrıca arsa tahsis edilen 6 yeni yatırımcı da faaliyete geçme aşamasındadır. 26 firmanın da tam kapasite faaliyete geçmeleri halinde OSB'de yaklaşık bin 350 kişiye istihdam sağlanacak." dedi.



OSB'lerin şehirler için ciddi bir sanayileşme ve istihdam kaynağı olduğunu vurgulayan Üçok, OSB'nin daha çok yatırım alması için yatırım teşvikleri statüsünün değiştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.