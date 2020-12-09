Suluova Millet Kıraathanesi'nin temeli atıldı
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Suluova Millet Kıraathanesi'nin temeli atıldı

09.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:52
Suluova Millet Kıraathanesi'nin temeli atıldı

Suluova ilçesinde, Millet Kıraathanesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Suluova ilçesinde, Millet Kıraathanesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, Şeker Mahallesi'nde yapımına başlanan Millet Kıraathanesi'nin hayırlı olmasını temenni ederek, bölgedeki ilk örnek projenin temelini Suluova'ya kazandırarak yine bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplamda 10 bin metrekareden oluşan Millet Bahçesi'nin içinde yer alan Millet Kıraathanesi'nin 3 kat ve bin 400 metrekare kapalı alandan oluştuğunu, içinde mutfak, kafeterya, müzik dersliği, internet erişim merkezi, süreli ve süresiz yayınlarından oluşan kütüphane, sessiz ders çalışma üniteleri, mescit ve lavaboların yer aldığını belirten Üçok, yaklaşık 4 milyon artı KDV bedelle ihale edilen yapının 300 gün içinde tamamlanarak kullanımına sunulacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arslan

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