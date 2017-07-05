Suluova Meydan Camisi Yapım Çalışmaları Başladı

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Meydan ve Cami Projesi içerisinde yer alan Meydan Camisi inşası için çalışmaların başladığını bildirdi.



Başkan Üçok, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.



Bölgesinin en büyük camisini Suluova'da inşa edeceklerini belirten Üçok, şunları kaydetti:



"Meydan Projesi içerisinde yer alan yeni cami çalışmaları başladı. Yapılacak olan yeni camimiz 3 bin 500 kişilik kapasitesi ile bölgenin en büyük camisi olacak. Proje çalışmaları daha önce tamamlanan Meydan Cami inşaatı için yapılacak olan alanda alan temizliği yapıyor ekiplerimiz. Osmanlı mimarisi ile yapılacak olan ve yaklaşık bin 800 metre kare alana oturacak olan revaklı bir cami yapımı için temel atma öncesi ön hazırlıkları ve kazı çalışmaları başladı."