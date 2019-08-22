Suluova mevsim çiçekleriyle süslendi

Suluova mevsim çiçekleriyle süslendi

Suluova Belediyesi, ilçenin dört bir yanını mevsimlik çiçeklerle süsledi.

22.08.2019 13:43
Suluova mevsim çiçekleriyle süslendi

Suluova Belediyesi, ilçenin dört bir yanını mevsimlik çiçeklerle süsledi.


Belediye Başkanı Fatih Üçok'un 'Daha yaşanılabilir bir çevre için' verdiği talimatları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, ilçe genelindeki parklara, kavşaklara ve orta refüjlere dikilen mevsimlik çiçeklerle rengarenk bir görünüm kazandırdı.


Çalışma, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - AMASYA

Kaynak: İHA
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