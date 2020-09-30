Suluova Köy İçme Suları Birliği su hatlarını yeniledi
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Suluova Köy İçme Suları Birliği su hatlarını yeniledi

30.09.2020 17:55 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:58
Suluova Köy İçme Suları Birliği su hatlarını yeniledi

Suluova Köy İçme Suları Birliği Başkanı Mehmet Çavuş, yaklaşık 4 yıldır devam eden 40 köyün içme su ihtiyacının karşılandığı içme suyu ana isale hattının yenilenme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Suluova Köy İçme Suları Birliği Başkanı Mehmet Çavuş, yaklaşık 4 yıldır devam eden 40 köyün içme su ihtiyacının karşılandığı içme suyu ana isale hattının yenilenme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Birliğe bağlı 40 köyün içme suyu ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Çavuş, toplamda 25 kilometre olan eski içme suyu ana isale hattı tamamının eski asbestli borulardan yapılmış olduğunu ve asbestli hatların sağlığı tehdit ettiği için 4 yıldır değiştirilmesi için birlik tarafından yürüttükleri çalışmaların bitirildiğini söyledi.

Artık sağlıksız olan eski su hattının devre dışı bırakıldığını ifade eden Çavuş, "Amacımız köy halkımızın içme suyu ihtiyacını sağlıklı ve kaliteli şekilde karşılamaktır. Bundan sonraki aşamada ise birliğimize bağlı köylerimizin içindeki eski su şebekelerinin yenilenme çalışmalarına başlayacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arslan

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