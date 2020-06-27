Suluova KHGB Genel Kurulu yapıldı Suluova Köylere Hizmet Götürme Birliğinin (KHGB) 2020 yılı Haziran ayı dönemi olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Suluova Köylere Hizmet Götürme Birliğinin (KHGB) 2020 yılı Haziran ayı dönemi olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Birlik Başkanı Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında öğretmenevinde yapılan toplantıda, görev süreleri dolanların yerine yeni encümenler seçildi.

Kanyılmaz, birlik meclis ve encümeninde daha önce görev alanlara teşekkür etti.

Toplantıda, birliğin 2019 mali yılı kesin hesap cetveli ile faaliyet raporu görüşülerek onaylandı.

Daha sonra yapılan seçimde 1 yıl süreyle il genel meclis üyeleri arasından AK Parti İl Genel Meclisi üyeleri Hasan Basri İnan ve Recep Şen, köy muhtarları arasından ise Kapancıağılı Köyü Muhtarı Ali Köse ile Karaağaç Köyü Muhtarı Ali Gece 1 yıl süreyle encümenliğe seçildi.

Tüm katılımcılara teşekkür eden Kanyılmaz, amaçlarının ilçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek olduğunu söyledi.

Kaynak: AA