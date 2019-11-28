Suluova Kaymakamlığı Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verdi

28.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:34

Suluova Kaymakamlığınca Kıbrıs Barış Harekatına katılan 6 gaziye "Milli mücadele madalyası ve beratı" takdim edildi.

Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, makamında ağırladığı Kıbrıs gazilerine madalya ve beratlarını takdim etti.

Kanyılmaz, vatanı ve milleti için savaşarak yapılabilecek fedakarlıkların en büyüğünü yapan gaziler ve ailelerine minnet duyduklarını söyledi.

Harekatın üzerinden 45 yıl geçtiğini hatırlatan Kanyılmaz, "Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk'ü bu mezalimden, katliamdan kurtarılmıştır. Bu harekat sadece oradaki soydaşlarımızın can ve mal emniyetlerinin sağlanmasıyla sınırlı kalmamıştır. Bizim için stratejik öneme sahip olan Kıbrıs adasında, Doğu Akdeniz'deki hükümranlığımızı da garanti altına almışız." dedi.

Kaynak: AA