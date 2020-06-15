Suluova ilçesine bağlı ETAŞ et entegre tesislerine bağlı olarak yapılan ek binada göçük meydana...
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Suluova ilçesine bağlı ETAŞ et entegre tesislerine bağlı olarak yapılan ek binada göçük meydana...

Suluova ilçesine bağlı ETAŞ et entegre tesislerine bağlı olarak yapılan ek binada göçük meydana geldiAmasya'nın Suluova ilçesine bağlı ETAŞ et entegre tesislerine bağlı olarak yapılan ek binada göçük meydana geldi.

15.06.2020 20:28 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:59

Suluova ilçesine bağlı ETAŞ et entegre tesislerine bağlı olarak yapılan ek binada göçük meydana geldi

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı ETAŞ et entegre tesislerine bağlı olarak yapılan ek binada göçük meydana geldi.

Alınan bilgiye göre inşaata hafriyat yüklemesi yapıldığı sırada ahşap iskelenin taşıyıcılarının yıkıldığı ve göçüğe neden olduğu öğrenildi. İnşaatta çalışan 4 işçinin göçük altında kaldığı öğrenildi. Suluova ve Amasya İtfaiyesi ile AFAD ekiplerinin müdehalesi ile yaralı olarak çıkarılan işçiler Amasya Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

İşçilerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suluova ilçesine bağlı ETAŞ et entegre tesislerine bağlı olarak yapılan ek binada göçük meydana...

Kaynak: İHA

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