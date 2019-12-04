Suluova Devlet Hastanesinde yangın ve deprem tatbikatı
Haberler » Güncel » Suluova Devlet Hastanesinde yangın ve deprem tatbikatı - Haber

Suluova Devlet Hastanesinde yangın ve deprem tatbikatı

Suluova Devlet Hastanesinde yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

04.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:36
Suluova Devlet Hastanesinde yangın ve deprem tatbikatı

Devlet Hastanesinde yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta, senaryo gereği hastanede servislerin bulunduğu katta deprem sonrası elektrik kontağından çıkan yangında küçük çapta patlama meydana geldi.

Elektrikler kesilerek hastane afet planı doğrultusunda başhekimin talimatlarıyla yoğun dumandan etkilenen hastalar ve personel, sivil savunma ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yaralıların tahliyesinin ardından itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Suluova Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gülay Yetkin, yılın belirli dönemlerinde eğitim ve tatbikat düzenleyerek hastane sivil savunma ekibinin olası afet ve acil durumlara hazır olmasını sağladıklarını söyledi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler