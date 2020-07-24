Suluova'dan 10 bin kurbanlık sevkiyatı yapıldı
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Suluova'dan 10 bin kurbanlık sevkiyatı yapıldı

Kurbanlık pazarında satışa çıkarılan kurbanlıklar Suluova Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Esem Kodaman'ın açıklaması Hayvan pazarında yapılan pazarlıklar Kurbanlık sevkiyatının yapılması Suluova'dan 10 bin kurbanlık sevkiyatı yapıldı AMASYA(AA) -Suluova ilçesinden 10 bin kurbanlık...

24.07.2020 21:39 | Son Güncelleme: 24.07.2020 22:14

Kurbanlık pazarında satışa çıkarılan kurbanlıklar

Suluova Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Esem Kodaman'ın açıklaması

Hayvan pazarında yapılan pazarlıklar

Kurbanlık sevkiyatının yapılması Suluova'dan 10 bin kurbanlık sevkiyatı yapıldı

AMASYA(AA) -Suluova ilçesinden 10 bin kurbanlık sevkiyatı yapıldı.

Suluova Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Esem Kodaman, gazetecilere, ilçe genelinde yeterince kurbanlık hayvan bulunduğunu, kurbanlıkların veteriner kontrollerinden geçirilerek başka illere gönderildiğini belirtti.

Türkiye'nin kırmızı et ihtiyacının yüzde 4'ünü Suluovalı besicilerin karşıladığını aktaran Kodaman, "Suluova bölgemiz yoğun bir besi bölgesidir. Suluovamızda 50 bin besi büyükbaş hayvanımız bulunmaktadır. Bunun 9-10 bin tanesi Türkiye'nin iç piyasasına, pazarlara gitmektedir. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon, Rize bölgelerine gitmektedir. 4-5 bin civarında kalan hayvan da bizim ilçemizin kurban ihtiyacını karşılamaktadır. Kurbanlıkta herhangi bir sıkıntı yaşamamaktayız." diye konuştu.

Suluova'dan 10 bin kurbanlık sevkiyatı yapıldı

Kaynak: AA

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