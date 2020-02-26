Suluova'da yeni yollar açılıyor
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Suluova'da yeni yollar açılıyor

Amasya Suluova Belediyesi, kolay ulaşım sunmak amacıyla başlattığı yol açma çalışmalarına Bireylül Mahallesi Bağlar Caddesi'nde tüm hızıyla devam ediyor.

26.02.2020 09:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:16
Suluova'da yeni yollar açılıyor

Belediyesi, kolay ulaşım sunmak amacıyla başlattığı yol açma çalışmalarına Bireylül Mahallesi Caddesi'nde tüm hızıyla devam ediyor.


Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "İmar uygulamaları tamamlanmış ve ihtiyaç görülen gerekli yerlerde yeni yolların açılması sağlanarak, hemşehrilerimizin bölgelerdeki ulaşımlarını daha hızlandırmak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerimiz Bireylül Mahallesi'nde Hicret, Sevgi, Piyale ve Oruç Reis Sokağı, Bağlar Caddesi'ne bağlayacak olan yollarda taş serme ve zemin iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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