Suluova'da yaz sporları okulu açıldı

Amasya Valisi Osman Varol, Suluova Belediyesince düzenlenen Yaz Spor Okulu açılışını yaptı.

Şehir Stadı'nda yapılan açılışta konuşan Varol, yaz sporları okulu ile çocukların yaz döneminde sağlıklı aktivitelerde bulunacaklarını vurguladı.

Varol, gençlerin gerçekleştirecekleri aktivitelerle zihinsel ve bedensel olarak zararlı alışkanlıklardan uzaklaşacağını ifade ederek, "Bu gençlerin içerisinden sevdikleri ve başarılı oldukları branşlarda profesyonel düzeye kadar ulaşıp Türkiye, Avrupa ve dünya çapında başarılara imza atarak ülkemizi ve memleketlerini temsil edebilecek çok büyük ve başarılı sporcuların çıkabilir." dedi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ise dördüncüsünü düzenledikleri ücretsiz Yaz Spor Okulu ile 4 branşta 700 kadar gencin sportif faaliyetlerde bulunacağını ifade etti.

Belediye olarak önemli projeler sürdürdüklerini belirten Üçok, "Geleceğe ve gençliğe yapılan yatırımın en büyük yatırımdır. Proje kapsamında amacımız genç ve çocuklarının zararlı çevre ve arkadaşlardan korunmalarını sağlamak, sağlıklı gelişimlerini ve yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunmak, enerjilerini doğru ve faydalı işlerde harcamalarına yardımcı olmak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Varol ile Üçok okula katılan çocuklara forma hediye etti.

Açılışa, Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Yaz Spor Okul Koordinatörü Naci Öztürk, Suluova Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Çolak, veliler, antrenörler ile sporcular katıldı.

Kaynak: AA