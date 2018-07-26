Suluova'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Suluova'dan Amasya istikametine giden Nihat Ülger'in kullandığı 38 ZS 472 plakalı tır ile Yasin Ayvalı'nın (38) kullandığı 05 FN 154 plakalı traktör, ilçe girişinde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle traktör ortadan ikiye bölünürken, kazada yaralanan tır sürücüsü Ülger ile traktör sürücü Ayvalı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu temizlendikten sonra tekrar ulaşıma açıldı.