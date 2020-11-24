Son Dakika | Suluova'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kaza yerindeki ekipler Kaza yapan araçlardaki hasar Yolun trafiğe açılması Suluova'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı AMASYA (AA) – Suluova ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.