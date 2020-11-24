Son Dakika | Suluova'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
24.11.2020 17:41 | Son Güncelleme: 24.11.2020 20:04
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kaza yerindeki ekipler Kaza yapan araçlardaki hasar Yolun trafiğe açılması Suluova'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı AMASYA (AA) – Suluova ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza yerindeki ekipler
Kaza yapan araçlardaki hasar
Yolun trafiğe açılması Suluova'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
AMASYA (AA) – Suluova ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Samsun'dan Amasya'ya giden Meftun Akbaba idaresindeki 05 ABD 173 plakalı tır, aynı yönde seyreden Sefacan Yılmaz'ın kullandığı 16 EM 062 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arslan