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Suluova'da tenis kortunun yapımı tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Suluova'da tenis kortunun yapımı tamamlandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde Suluova Belediyesi'nin inşa ettirdiği tenis kortunun yapımı tamamlandı.

AMASYA (İHA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde Suluova Belediyesi'nin inşa ettirdiği tenis kortunun yapımı tamamlandı.

Sportif alanda önemli yatırımları kazandırma hedefiyle çalıştıklarını belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, yaz döneminde hizmete giren yarı olimpik yüzme havuzu yanında oluşturulan tenis kortunda başarılı sporcular yetişmesini arzuladıklarını söyledi.

Fatih Üçok, "Suluova'mızın dört bir yanına spor tesisleri kazandırarak Suluova'mızın yarınlarını çok daha genç hale getireceğiz. Gençlerimiz spora doyacak. Yapılan bu hizmetlerin İlçemize ve gençlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Güle güle kullansınlar" diye konuştu. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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