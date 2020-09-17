Suluova'da seyyar köfte aracı yandı: 1 yaralı
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Suluova'da seyyar köfte aracı yandı: 1 yaralı

Suluova ilçesinde meydana gelen araç yangınında 1 kişi yaralandı.

Suluova'da seyyar köfte aracı yandı: 1 yaralı
17.09.2020 10:21 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:24

Suluova ilçesinde meydana gelen araç yangınında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde Buğrahan Çetin'e ait 35 HCU 55 plakalı seyyar köfte aracında yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü. İçindeki malzemelerin tamamen yandığı seyyar köfte aracı kullanılamaz hale geldi.

Seyyar köfte aracındaki tüpün parlaması sonucu çıktığı öğrenilen yangında yaralanan iş yeri sahibi Buğrahan Çetin, çevredekilerin yardımıyla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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