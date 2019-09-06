Suluova'da satranç turnuvası düzenlendi

06.09.2019 16:46

Suluova Belediyesi tarafından 1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali kapsamında satranç turnuvası düzenledi.

Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvada 8 ve 12 yaş ile açık kategoride 65 kişi mücadele etti.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, gençlerin ve onların gelişimine olan yatırımların aralıksız devam edeceğini söyledi.

Türkiye Satranç Federasyonunun 7 hakemi nezaretinde gerçekleştirilen turnuvanın ödül töreninde kategorilerinde dereceye girenlere Üçok tarafından madalya, kupa ve katılım belgeleri ile çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA