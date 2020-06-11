Suluova'da sağlık kompleksinin yapımı sürüyor
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Suluova'da sağlık kompleksinin yapımı sürüyor

Suluova ilçesinde 3 katlı sağlık kompleksinin yapım çalışmaları devam ediyor.

Suluova'da sağlık kompleksinin yapımı sürüyor
11.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:30

Suluova ilçesinde 3 katlı sağlık kompleksinin yapım çalışmaları devam ediyor.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Somuncu, Yeni Mahalle 2. Etap TOKİ Konutları yanındaki 1. Nolu Aile Hekimliğinin olduğu eski binanın yıkılarak yerine yeni ve modern 3 katlı sağlık kompleksinin yapımı için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sağlık kompleksi tamamlandığında içinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Servis Hizmetleri İstasyonunun yer alacağını anlatan Somuncu, tamamlandığında ilçenin sağlık sektörüne kaliteli sağlık sunumu bakımından çok büyük katkı sunacağını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs salgın tedbirlerine hassasiyet gösteren tüm ilçe halkına teşekkür de eden Somuncu, oldukça başarı sağlanan salgınla mücadelede ilçe halkının rehavete kapılmadan açıklanan normalleşme sürecindeki sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik kurallarına riayet etmelerini istedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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