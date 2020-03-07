Suluova'da resim öğretmeni Akbaba'dan "Kadın" sergisi

07.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:05

Suluova'da resim öğretmeni Fadime Akbaba'nın yaptığı resimlerden oluşan "Kadın" isimli sergi açıldı.

Akbaba, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açılan sergiyi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla oluşturduğunu ve tüm kadınlara armağan ettiğini söyledi.

Resimlerinde hayatın her alanındaki kadınları işlediğini anlatan Akbaba, "Sergiyi kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla açtım. Kadınların şiddete değil, anlaşılmaya ve sevilmeye ihtiyacı var. Bir kardeş, eş ve anne olan kadın hayatı boyunca büyük mücadeleler vererek ailesi ve topluma faydalı olmak için gecesini gündüze katmaktadır." dedi.

Serginin açılışa katılan Kadın Girişimciler Dernek Başkanı Canan Oral da emeği ve cesareti dolayısıyla Akbaba'yı tebrik ederek, daha güzel bir dünyanın ancak kadınları anlayarak ortaya çıkabileceğini aktardı.

Daha sonra kurdelesi kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. 37 eserin yer aldığı sergisi, 2 gün boyunca gezilebilecek.

Kaynak: AA