Suluova'da Osb Toplantısı

Suluova ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Besi Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı.



Bir restoranda gerçekleştirilen toplantıya, Amasya Valisi Osman Varol başkanlık etti.



Gündemde yer alan konuların görüşüldüğü toplantıda, Suluova OSB ve Besi OSB'nin faaliyetleri değerlendirildi.



Toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.



Toplantıya, Suluova Kaymakamı Vural Karagül, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Faruk Aykutlu ile Suluova OSB ve Besi OSB Müteşebbis Heyeti üyeleri katıldı.