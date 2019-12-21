Suluova'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il finali yapıldı

21.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:08

Suluova ilçesinde Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Amasya il finali gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Süleyman Çoban, Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmada, İslam dininde hafızlık müessesesinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Hafızların başlarının tacı olduğunu belirten Çoban, yarışmaya katılan tüm öğrencilerin gönüllerinin birincisi olduğunu vurguladı.

İl genelinden 9 okul öğrencisinin katıldığı yarışmanın lise bölümünde Suluova Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Ekici, ortaokul bölümünde ise Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Adem Dağlı birinciliği elde etti.

Dereceye giren öğrencilere Çoban ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Övündür ile protokol üyelerince çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA