Suluova'da korkutan samanlık yangını
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Suluova'da korkutan samanlık yangını

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, Suluova Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

Suluova'da korkutan samanlık yangını
21.05.2020 21:33 | Son Güncelleme: 21.05.2020 21:38

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, Suluova Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Hacıhayta Mahallesi Şehit Metehan Atmaca Caddesi'nde ikamet eden Hasan Ünlü'ye ait olduğu öğrenilen samanlıkta ve ahırda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alevleri civardaki evlere sıçramadan söndürerek soğutma çalışması yaptı. 3 katlı bir evin çatısına da sıçrayan yangın maddi zararla atlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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