Suluova'da kadın kooperatifi kuruldu

Suluova ilçesinde, Üreten Eller Kadın Girişimcileri Kooperatifi kuruldu.

İlçe merkezinde faaliyetlerine başlayan kooperatifin, kadınların ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konusunda iş birliği yapmasını hedefliyor.

Kooperatif başkanı Canan Bağcı Oral, her alanda en iyi yerlere gelmeyi hak eden kadınların, kooperatiflerle ülkeye katkı sunacağına inandıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arslan