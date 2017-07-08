Suluova'da Hububat Hasadına Başlandı

Suluova ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Tacettin Özmen, Suluova hububat hasadına başlandığını bildirdi.



Özmen, yaptığı açıklamada, ilçede 2017 yılı üretim sezonunda yaklaşık 128 bin dönüm alanda buğday, 25 bin dönüm alanda arpa, 15 bin dönüm alanda soğan, 20 bin dönüm alanda şeker pancarı ve 25 bin dönüm alanda mısır olmak üzere toplam 223 bin dönüm alanda tarla bitkileri ürünlerin üretiminin yapıldığını söyledi.



Tüm çiftçilere bol bereketli bir hasat dönemi dileyen Özmen, ilçede başlayan hasat dönemi için ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı ziraat mühendislerinin arazilerde arsa sahipleri eşliğinde tane kayıplarının önüne geçmek için biçerdöver denetimleri ile tane kaybı kontrolleri yaptığını sözlerine ekledi.