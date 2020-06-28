Suluova'da haziran ayındaki aşırı yağışlar çiftçiyi üzdü Suluova Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Özmen, haziran ayında şiddetli yağışların 20 köy ile 7 mahallede tarım alanlarına zarar verdiğini söyledi.

Suluova Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Özmen, haziran ayında şiddetli yağışların 20 köy ile 7 mahallede tarım alanlarına zarar verdiğini söyledi.

Özmen, haziran ayının son haftalarında etkili olan yağışlar nedeni ile 7 mahalle ile birlikte 20 köyde yaklaşık 50 bin dönüm tarım arazisinin zarar gördüğünü aktardı.

Her afet sonrası 3 ekip halinde tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları yaptıklarını ve hazırlanan raporları ilgili bakanlığa ilettiklerini belirten Özmen, "Yapılan saha araştırmalarında hasar oranının ise bazı bölgelerde yüzde 25, bazı bölgelerde yüzde 80 olmak üzere ilçe genelindeki ekili ürünlerde ortalama yüzde 50-60 oranında hasar oluştuğunun tespit edildiğini bildirdi.

Meteorolojik verilere göre son 9 ayın Türkiye'de en kurak ilinin Amasya olarak tespit edildiğini ifade eden Özmen, daha önceki aylarda yetersiz yağışa bağlı olarak tarım arazilerinin kuraklık dolayısıyla verim düşüklüğü şeklinde zarar gördüğünü, devamındaki haziran ayında ise bu kez aşırı yağış ve dolu dolayısıyla ekili ürünlerin zarar gördüğünü, kısaca Suluovalı çiftçilerin bu yıl içinde hem kuraklığı hem aşırı yağışı hem de dolu felaketini birlikte yaşadığını vurguladı.

Özmen, bölge çiftçisinin kuraklık ve aşırı yağışlar nedeni ile zor durumda kaldıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA