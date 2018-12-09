Suluova'da "Hayat ve Başarı" Konferansı

Suluova i·lçesi·nde "Hayat ve Başarı" konulu konferans düzenlendi.

Şehit Osman Karakuş Anadolu Lisesi ile Suluova İmam Hatipliler Mezunları ve Mensupları Derneği (SULİHDER) işbirliğinde belediye konferans salonunda yapılan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

SULİHDER Derneği Başkanı Nuri Sait Altun, yaptığı konuşmada, imam hatipli öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif çalışmalarına maddi ve manevi katkı sağlamayı temel hedef edindiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Fatih Üçok ise 23 yıl eğitimin her kademesinde çalıştığını, yıllarca gençlere nasıl başarılı olunacağını ve neden başarılı olunması gerektiğini öğretmeye çalışarak çeşitli projeleri yaşama geçirdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Kemal Polat, sunum yaptı.