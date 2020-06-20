Suluova'da halk pazarı tezgahları saat 15.00'e kadar kapalı olacak Suluova Bakkallar, Manavlar ve Seyyar Satıcılar Odası Başkanı Adnan Sözen, 20 Haziran Cumartesi günü LGS sınavı dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cumartesi günleri kurulan semt pazar yerinin saat 15.00'e kadar kapalı olacağını söyledi.

Suluova Bakkallar, Manavlar ve Seyyar Satıcılar Odası Başkanı Adnan Sözen, 20 Haziran Cumartesi günü LGS sınavı dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cumartesi günleri kurulan semt pazar yerinin saat 15.00'e kadar kapalı olacağını söyledi.

Sözen, Suluovalı pazarcı esnafının dün akşam ve bu sabah erken saatlerden itibaren Orta Mahalle bölgesinde yer alan semt pazar yerinde tezgahlarını kurduğunu, ardından ise tezgahlarının üzerini kapatarak sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği saat 15.00'e kadar evlerine döndüğünü belirtti.

LGS sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Sözen, kapalı tutulan meyve-sebze tezgahlarının kısıtlamanın sona erdiği saat 15.00'ten itibaren yeniden açılacağını ifade etti.

Sözen, sınava girecek öğrencileri rahatsız etmemek ve olumsuz bir duruma meydan vermemek için uygulamaya hassasiyetle uyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA