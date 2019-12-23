Suluova'da fırınlar denetlendi
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Suluova'da fırınlar denetlendi

Suluova Belediyesi zabıta ekipleri ilçedeki fırınları denetledi.

23.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:01
Suluova'da fırınlar denetlendi

Belediyesi ekipleri ilçedeki fırınları denetledi.


Vatandaşların sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak amacıyla Suluova Belediyesi zabıta ekipleri, sabahın erken saatlerinde ilçe genelinde bulunan ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yaptı. Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Hemşehrilerimizin sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak amacıyla zabıta ekiplerimiz, sabahın erken saatlerinden itibaren İlçemiz genelinde bulunan simit ve ekmek fırınlarında denetimlerde bulundu. Denetimler sırasında bazı fırınlarda hijyen ve temizlik konusunda eksikliklere rastlanırken, çalışanların kullanması gereken bone gibi kıyafet şartlarına uyulmadığı gözlendi. Hijyen ve Gramaj denetimlerine tabi tutulan fırınlar ve üreticilerden kurallara uymayan iş yerlerine gerekli uyarılar yapıldı" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA
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