Suluova'da ev hanımlarının kış hazırlıkları devam ediyor Suluova ilçesinde, kış hazırlıkları yapan ev hanımları, tarhana, salça ve kuşburnu yapımına devam ediyor.

Suluova ilçesinde, kış hazırlıkları yapan ev hanımları, tarhana, salça ve kuşburnu yapımına devam ediyor.

Kışlık gıda hazırlığı yapan vatandaşlar değirmene götürdükleri bazı yiyecekleri öğütüyor.

Yeni Mahalle'de değirmen işletmeciliği yapan 60 yaşındaki Kezban Çetin, vefat eden babasının yanında küçük yaşta başladığı değirmenciliği 52 yıldır sürdüğünü söyledi.

Babasından kalma taş değirmeni çalıştırdığını ifade eden Çetin, "Buğday değirmenine ek olarak, salça, kuşburnu, yarma, bulgur, mısır unu, nohut elekleme, civciv yemi, haşhaş ve et çekme makinesi ilave ettik, kışlık gıda yapımına çok talep var, ev hanımlarının çoğunluğu, mayıs ayı ile birlikte tarhana, salça, kuşburnu, turşu, bulgur ve yarma gibi kışlık yiyeceklerini hazırlamaya başlıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA