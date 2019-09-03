Suluova'da depo yangını

03.09.2019 19:10

Suluova ilçesinde bir depoda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Cevizdibi Mahallesi'nde besicilik yapan Nuri Pak'a ait ahır ile ev arasındaki depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri 4 araç ve 7 personelle müdahale etti.

Ekipler, alevlerin 2 katlı ev ile ahıra sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı.

Yangında besi yemi olarak kullanılan 10 ton yulaf, 3 ton kömür ile 3 ton odun zarar gördü.

Kaynak: AA